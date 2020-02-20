Политика
ИзвестияПутин объяснил отставку Медведева
Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
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Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
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Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»
На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе
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Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
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Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России
Ранее эксперты оценили готовность России к эпидемии коронавируса.
Экономика
Минфин РФ одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей
Министерство финансов России одобрило предложенный Министерством транспорта объем денежной компенсации десяти российским авиаперевозчикам за временное прекращение перелетов в КНР в 1,6 млрд рублей, заявил 19 февраля глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Происшествия
В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту
Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
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Елена Проклова о браке: «Замуж не хочу, мне хватило»
66-летняя артистка призналась, что о браке уже не мечтает, так как замужем была и ей этого хватило.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
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Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт
В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
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Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
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Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix
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В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу
Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.