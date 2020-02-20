Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Политика Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Происшествия В лобовом ДТП в Твери погиб человек По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Экономика Минфин РФ одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей Министерство финансов России одобрило предложенный Министерством транспорта объем денежной компенсации десяти российским авиаперевозчикам за временное прекращение перелетов в КНР в 1,6 млрд рублей, заявил 19 февраля глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Происшествия В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.

Технологии Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.