Политика

ИзвестияИзвестияПутин объяснил отставку Медведева

Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Видео: Путин объяснил отставку Медведева

РЕН ТВ01:41

Владимир Путин утверждает, что никакого распада его тандема с Дмитрием Медведевым нет

Эхо Москвы01:02

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

ТАССвчера в 17:02
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Армия и оружие

30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»

Lenta.ru 01:48
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия вчера в 15:19
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Общество

Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Говорит Москва вчера в 10:59
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Культура

Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного

Телеканал 360° вчера в 10:18
Политика

Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).
ТАСС 18 февраля в 07:32
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
ТагилСити.ру вчера в 01:29
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт вчера в 09:52
Происшествия

В лобовом ДТП в Твери погиб человек

По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Tvtver.ru 01:23
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье

Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России

Ранее эксперты оценили готовность России к эпидемии коронавируса.
Русская Планета вчера в 17:56
Экономика

Минфин РФ одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей

Министерство финансов России одобрило предложенный Министерством транспорта объем денежной компенсации десяти российским авиаперевозчикам за временное прекращение перелетов в КНР в 1,6 млрд рублей, заявил 19 февраля глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Известия вчера в 10:35
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Елена Проклова о браке: «Замуж не хочу, мне хватило»

66-летняя артистка призналась, что о браке уже не мечтает, так как замужем была и ей этого хватило.
OAnews вчера в 13:11
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Технологии

Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт

В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
Lenta.ru 02:00
Общество

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Гаджеты

Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

3DNews вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

Privet-Rostov.ru вчера в 23:52
Происшествия

В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
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