Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАСС17:00

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Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъ23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБК20:16

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ru17:47

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русском19:33

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Газета.Ru17:12

Путин о своем «тандеме» с Медведевым: ничего не распалось

Московский Комсомолец18:45

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

ТАСС17:02
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Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Происшествия

Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
REGNUM 20:14
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 13:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Редкий случай: Екатерина Гусева вышла в свет с мужем

Актриса Екатерина Гусева не любит афишировать свою семейную жизнь, поэтому даже на её страничке в «Инстаграм» можно встретить почти исключительно фото и видео, посвящённые работе или так или иначе связанные с работой, но никак не с семьей.
Bimru.ru 12:23
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости 06:49
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК 22:43
Единоборства

Уайлдер и Фьюри поспорили о кокаине и подрались на дуэли взглядов

Тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретились на дуэли взглядов перед боем-реваншем в Лас-Вегасе.
РЕН ТВ 21:12
Волейбол

Казанский «Зенит» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин казанский "Зенит" дома обыграл турецкий "Халькбанк" (3:1).
Спорт-Экспресс 13:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру 10:18
Шоу-бизнес

Откровение Бена Аффлека: «Алкоголизм разрушил мои брак и карьеру»

Ruposters.ru 09:47
Общество

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
РИА Новости 20:50
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM 18:50
Происшествия

В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

РИА Новости 21:29
Происшествия

Полиция проверит школу, где ученик нанёс учительнице удары по лицу

В конце концов педагог резким движением столкнула подростка со стула, после чего тот быстро встал и начал наносить учительнице удары по лицу.
Социальные новости вчера в 07:21
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:29
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС 18:09
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Общество

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая.
Lenta.ru 16:56
Общество

Названы самые популярные подарки на 23 февраля

Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Тульская служба новостей 05:43
Общество

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru 14:17
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Экономика

СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
ТАСС 16:22
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