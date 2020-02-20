Политика
RT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
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Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
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В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Гол Черышева не помог «Валенсии» избежать поражения от «Аталанты» в ЛЧ
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев провел гол за испанскую "Валенсию" в ворота итальянской "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Биатлон
Биатлонистка Резцова может сменить гражданство
Армия и оружие
Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
Политика
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Фигурное катание
Скончался украинский фигурист Николай Бондарь, названа причина смерти
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Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
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Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.