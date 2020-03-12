Политика

ГородовойГородовойПутин рассказал об опасности «регуляторной гильотины»

Как считает Путин, нужно с осторожностью подходить к регулированию сферы производства и продажи лекарств, а также пожарной безопасности. Взять и «рубануть» - опасно, но оставлять без изменений нельзя. Поэтому правительству в течение года предстоит заниматься этими вопросами, заключил глава страны.
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с чего всё началось

Путин: «регуляторная гильотина» необходима, но опасно «взять и рубануть»

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.
ТАСС02:37

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Путин рассказал о значимости и рисках «регуляторной гильотины»

Московский Комсомолец05:24

Путин оценил риски «регуляторной гильотины»

Российская газета03:45

Путин: с «регуляторной гильотиной» главное — не промахнуться

REGNUM03:27

Путин о «регуляторной гильотине»: «Здесь главное - не промахнуться»

Комсомольская правда03:29

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Газета.Ru03:15

Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»

RT на русском02:46

Путин: «регуляторная гильотина» необходима, но опасно «взять и рубануть»

ТАСС02:37
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Финансы

Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
Российская газета 04:33
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Вести.Ru 04:54
Политика

Путин рассказал об обманывавших его людях

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
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Финансы

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости вчера в 12:55
Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 04:43
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Политика

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
ТАСС 05:48
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Интерфакс 06:23
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

В Турции предложили перенести начало туристического сезона

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал туроператорам и отельерам страны перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля, чтобы предотвратить угрозу распространения Covid-19, сообщают «Известия».
Татар-информ вчера в 23:52
Общество

В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Вести.Ru 04:35
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
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Шоу-бизнес

Айза Анохина дала Гуфу еще один шанс ради сына

Похоже, что женщина снова дала своему бывшему мужу Алексею Долматову (реперу Гуфу) шанс.
Shraibikus News 03:35
Общество

Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.
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Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Футбол

Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Sports.ru вчера в 22:54
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей.
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Спорт

«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса

Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:30
Происшествия

В одной из школ Свободного двух детей ранили из пневматики

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Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
РИА Новости 04:17
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