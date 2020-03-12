Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

с чего всё началось

Как считает Путин, нужно с осторожностью подходить к регулированию сферы производства и продажи лекарств, а также пожарной безопасности. Взять и «рубануть» - опасно, но оставлять без изменений нельзя. Поэтому правительству в течение года предстоит заниматься этими вопросами, заключил глава страны.

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