Политика
ГородовойПутин рассказал об опасности «регуляторной гильотины»
Как считает Путин, нужно с осторожностью подходить к регулированию сферы производства и продажи лекарств, а также пожарной безопасности. Взять и «рубануть» - опасно, но оставлять без изменений нельзя. Поэтому правительству в течение года предстоит заниматься этими вопросами, заключил глава страны.
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с чего всё началось
Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.ТАСС02:37
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Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
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ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
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Политика
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Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
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Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал туроператорам и отельерам страны перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля, чтобы предотвратить угрозу распространения Covid-19, сообщают «Известия».
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
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Шоу-бизнес
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Общество
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
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Футбол
Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
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«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса
Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Происшествия
В одной из школ Свободного двух детей ранили из пневматики
Накануне в одной из школ Свободного произошло ЧП — ранения от пневматического оружия получили двое учащихся шестого и восьмого классов.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.