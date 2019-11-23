Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям. По его словам, у них нет морального права "что-то недоделать или где-то схалтурить".
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Владимир Путин
У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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