Армия и оружие

iReactoriReactorПутин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

По словам российского лидера, доля оснащения ВМФ РФ современными образцами оружия составляет 68%. Что касается оснащения ВС РФ современным оружием, то этот показатель достиг почти 70%. До 2023 года вдвое будет увеличено количество кораблей-носителей ракет «Калибр», — заявил Владимир Путин.
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Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
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