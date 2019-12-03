Армия и оружие
Life.ruПутин: ВМФ получит более 480 единиц вооружений и техники в 2019 году
ВМФ России в рамках Гособоронзаказа в 2019 году получит более 480 единиц вооружений и техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооружённых сил и ОПК.
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с чего всё началось
Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.РИА Новости08:10
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