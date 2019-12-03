Армия и оружие

Life.ruLife.ruПутин: ВМФ получит более 480 единиц вооружений и техники в 2019 году

ВМФ России в рамках Гособоронзаказа в 2019 году получит более 480 единиц вооружений и техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооружённых сил и ОПК.
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Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

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Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

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Политика

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Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

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Известия вчера в 08:36
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Коммерсантъ 06:46
Политика

Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»

Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
ТАСС 10:28
Общество

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Гаджеты

Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
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Политика

Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

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Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
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Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
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Футбол

Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Bookmaker-ratings.ru 07:03
Общество

Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости 10:08
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о «минировании»

Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

По подозрению в убийстве жены и двоих детей задержан житель Татарии

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Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
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Экономика

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
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Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника

В Нижегородской области бизнесмен Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева.
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В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

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Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, ставший обладателем шестого "Золотого мяча" в карьере, прокомментировал отсутствие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на торжественной церемонии.
Soccer.ru вчера в 20:22
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