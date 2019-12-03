Армия и оружие

iReactoriReactorПутин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

Президент России Владимир Путин рассказал о значительном улучшении оснащения Военно-морского флота РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. По словам российского лидера, доля оснащения ВМФ РФ современными образцами оружия составляет 68%.
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Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
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