Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о значительном улучшении оснащения Военно-морского флота РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. По словам российского лидера, доля оснащения ВМФ РФ современными образцами оружия составляет 68%.

Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

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