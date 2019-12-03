Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением

«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи. Он добавил, что Россия и дальше будет развивать ВМФ, делать его «современным, океанским, высокоэффективным».
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с чего всё началось

Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
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