Армия и оружие
ТК ЗвездаПутин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи. Он добавил, что Россия и дальше будет развивать ВМФ, делать его «современным, океанским, высокоэффективным».
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с чего всё началось
Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.РИА Новости08:10
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