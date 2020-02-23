Армия и оружие
РБКПутин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»
Президент подчеркнул, что многие вооружения страны сегодня не имеют аналогов в мире. В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.
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с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новостивчера в 08:35
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