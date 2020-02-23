Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

с чего всё началось

Президент подчеркнул, что многие вооружения страны сегодня не имеют аналогов в мире. В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.

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