Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новостивчера в 08:35

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Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»

Газета.Ru01:39

«Оружие будущего»: Путин рассказал о новейшем вооружении армии и флота

РЕН ТВвчера в 19:21

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ruвчера в 09:00

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъвчера в 09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБКвчера в 09:12

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАССвчера в 09:19

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новостивчера в 08:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
РИА Новости вчера в 22:36
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Пустые полки в магазинах и аптеках: что происходит в Италии из-за коронавируса

В Италии среди жители городов, где объявили ЧС из-за стремительного распространения коронавируса, начинается паника.
Российский Диалог 04:44
Политика

Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Lenta.ru 03:43
Здоровье

В Минздраве предложили расширить программу «Земский фельдшер»

Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
РИА Новости 21 февраля в 04:54
Армия и оружие

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 05:15
Футбол

Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Чемпионат 02:17
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия 00:30
Биатлон

Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.
RT на русском 03:25
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском вчера в 10:11
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Gazeta.SPb 21 февраля в 17:18
Общество

В Анталье сообщили о возможном расчете в рублях на турецких курортах

РБК вчера в 18:59
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Кино

Крис Прэтт сравнил «Мир Юрского периода 3» со «Мстителями: Финал»

Popcornnews.ru 05:00
Общество

Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
iReactor 04:58
Единоборства

Бонусы турнира UFC Fight Night 168

Дэн Хукер, Пол Фелдер, Джим Крут и Присцила Кечоейра получили по 50 000 $ премиальных за свое выступление на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде, Новая Зеландия.
FightTime.ru 22 февраля в 23:09
Хоккей

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Чемпионат 04:50
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Время Пресс 05:06
Музыка

Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении

Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
iReactor вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
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