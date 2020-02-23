Армия и оружие
RT на русскомПутин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.
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с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новостивчера в 08:35
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