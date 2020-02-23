Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.
Читать в источнике
Комментировать2,7K
с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАСС09:19

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском13:43

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 21 февраля в 10:57
Кино

Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

RT на русском 18:29
Политика

Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга

Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.
Известия 13:45
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
РИА Новости 05:21
Общество

Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет

Российская газета 14:28
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

Бомбардир.ру 16:16
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия 20 февраля в 17:40
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Единоборства

Харитонов эффектно нокаутировал Родригеса во втором раунде

В главном бою турнира WTKF, проходящем в Беларуси Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родризеса в дебюте второго раунда.
Спорт день за днем 16:09
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском 15:39
Армия и оружие

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Российская газета 17:51
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Shraibikus News вчера в 14:51
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости 09:40
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Армия и оружие

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Российская газета 08:28
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Политика

В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие

В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
Красная весна 21 февраля в 04:00
Авто

Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
UfaTime.ru 15:53
Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс 13:27
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Армия и оружие

ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Экономика сегодня 01:14
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда 20 февраля в 22:12
Политика

В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
News.ru 13:36
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Здоровье

Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
РИА Новости 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное