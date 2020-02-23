Армия и оружие
RT на русскомПутин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.
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с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новости08:35
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Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
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Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга
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В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
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Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
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В главном бою турнира WTKF, проходящем в Беларуси Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родризеса в дебюте второго раунда.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Армия и оружие
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Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Политика
В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие
В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
Авто
Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Армия и оружие
ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57
Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Политика
В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
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Здоровье
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу
Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.