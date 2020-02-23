Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новостивчера в 08:35

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Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»

Газета.Ru01:39

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новостивчера в 08:35

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАССвчера в 09:19

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъвчера в 09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБКвчера в 09:12

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ruвчера в 09:00

«Оружие будущего»: Путин рассказал о новейшем вооружении армии и флота

РЕН ТВвчера в 19:21
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Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
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«Фу, мерзко»: подписчики ополчились на Киркорова

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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
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Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
РИА Новости 07:56
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В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
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По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии

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Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Происшествия

Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
ТАСС 07:00
Политика

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
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Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти

Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.
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РБК вчера в 21:53
Армия и оружие

Российские Су-35С разбомбили танковую колонну за несколько минут. Видео

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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
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В Москве студентка разбилась, выпав из окна общежития

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Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

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Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

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Если верить некоторым утечкам, контроллер Dualshock 5 для игровой приставки Sony PS5 внешне мало будет отличаться от Dualshock 4. А вот с его возможностями всё может быть не так.
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Renault Twingo ZE представлен официально

Если электрическая аккумуляторная батарея Forfour имеет мощность 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с ее аккумуляторной батареей 22 кВт-ч имеет более длительный электрический пробег.
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По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
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National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
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Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
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Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

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МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
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Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
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