Политика
Российская газетаПутин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Армия и оружие
Турция провоцирует обострение ситуации в Сирии, направляя боевикам оружие и бронетехнику
Общество
В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Биатлон
Тихонов объяснил прорыв Логинова
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Общество
Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Биатлон
Экхофф ответила Резцовой по поводу медицинской поддержки
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан» со счётом 7:0
Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили китайский клуб «Далянь Ифан» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Малаге, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить на год
По данным The Athletic, вместо двух лет отстранение может продлиться всего один год, соответствующее решение может принять CAS после рассмотрения апелляции со стороны клуба АПЛ.
Футбол
В Германии матч остановили из-за расизма. Фанаты выдали виновного полиции
В матче третьей немецкой лиги между командами "Пройссен Мюнстер" и «Вюрцбургер Киккерс» (0:0) произошел расистский скандал, информирует Bild.
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области
В Ленинградской области в доме на территории одного из садоводств в Кингисеппском районе произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Армия и оружие
Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде
Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.