Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

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