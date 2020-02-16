Политика
Российская газетаПутин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию
Как сообщает издание «Китайские автомобили», кроссовер Chery Tiggo 7 Pro привезли в нашу страну пока в единственном экземпляре, чтобы представить новую модель дилерам марки.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Кёльн" проиграл "Баварии" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги".
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Футбол
Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала»
Испанское издание Marca опубликовало статью о нападающем "Сельты" россиянине Федоре Смолове в преддверии матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
Происшествия
Очевидцы: житель Подмосковья убил жену и покончил с собой
Трагедия произошла в одном из общежитий в Селятино. У супружеской пары остались дети. Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Армия и оружие
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
Баскетбол
Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
Происшествия
В Брянске в ТЦ провели эвакуацию из-за короткого замыкания
В Брянске эвакуировали 250 человек из торгового центра «Европа» из-за короткого замыкания.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Автоспорт
Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли
Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Общество
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Футбол
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Единоборства
Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова попала с сыном в больницу
Артистка рассказала, что ее наследник Василий подхватил вирус. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.