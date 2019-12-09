Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. Он отметил, что сам закон еще не читал, однако о нем ему подробно рассказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин рассказал о своем отношении к закону о домашнем насилии

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