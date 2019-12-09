Политика
Народные новостиПутин рассказал о своем отношении к закону о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. Он отметил, что сам закон еще не читал, однако о нем ему подробно рассказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
Политика
Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Авто
Кроссовер Mitsubishi ASX получил ограниченную серию Black Edition
Кросс из лимитированной серии Black Edition базируется на топовой комплектация RVR G. Такой SUV получает глянцево-черные накладки на кузове и наружных зеркалах, тонированную решетку радиатора, а также затемненные легкосплавные диски на 18 дюймов с оригинальным дизайном и штатные рейлинги.
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Игры
В Epic Games Store появились купоны
Главным нововведением свежего обновления стали купоны, которые теперь доступны в рамках специальных мероприятий магазина и которые можно применить при оформлении покупки.
Культура
Netflix навлек на себя гнев фильмом про Иисуса-гея
Стриминговый сервис Netflix разозлил своих подписчиков, выпустив рождественский фильм про Христа.
Технологии
Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды
Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
Зюганов не услышал от Путина ответа на главный вопрос
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о мерах против вымирания России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Политика
Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.