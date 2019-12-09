Политика

Народные новостиНародные новостиПутин рассказал о своем отношении к закону о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. Он отметил, что сам закон еще не читал, однако о нем ему подробно рассказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

РБК08:17

Путин впервые прокомментировал закон о домашнем насилии

Ведомости07:25

Путин назвал смешанным свое отношение к закону о домашнем насилии

Газета.Ru06:58

«Я тоже против домашнего насилия. Но нужен ли закон»: Путин добавил вопросов к скандальному законопроекту

Царьград07:04

Корреспондент «Ъ» Валерия Мишина о законопроекте о домашнем насилии

Коммерсантъ07:55

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

ТАСС06:53

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Lenta.ru06:53
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Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

РИА Новости 07:39
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском 10:47
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

Суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии»

BFM.ru 10:08
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК вчера в 10:29
Политика

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
iReactor 04:46
Авто

Кроссовер Mitsubishi ASX получил ограниченную серию Black Edition

Кросс из лимитированной серии Black Edition базируется на топовой комплектация RVR G. Такой SUV получает глянцево-черные накладки на кузове и наружных зеркалах, тонированную решетку радиатора, а также затемненные легкосплавные диски на 18 дюймов с оригинальным дизайном и штатные рейлинги.
CarsWeek.ru вчера в 23:47
Политика

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Известия 04:07
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
ТВ Центр 06:27
Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Игры

В Epic Games Store появились купоны

Главным нововведением свежего обновления стали купоны, которые теперь доступны в рамках специальных мероприятий магазина и которые можно применить при оформлении покупки.
Игромания.ру 04:56
Культура

Netflix навлек на себя гнев фильмом про Иисуса-гея

Стриминговый сервис Netflix разозлил своих подписчиков, выпустив рождественский фильм про Христа.
Телеканал 360° 17 декабря в 08:14
Технологии

Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды

Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.
Ferra 04:28
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Политика

Зюганов не услышал от Путина ответа на главный вопрос

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о мерах против вымирания России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
REGNUM 07:50
Политика

Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Газета.Ru 07:51
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РБК 07:01
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Биатлон

Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
РИА Новости 09:23
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
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