Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

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