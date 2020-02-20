Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал об отношениях с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Газета.Ru04:18

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47
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Политика

ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции

Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Российская газета 04:39
Здоровье

Южная Корея сообщила о первой смерти от коронавируса

В Южной Корее умер первый из зараженных новым коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщило агентство «Рёнхап».
Телеканал RTVI 04:30
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 05:11
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Пострадавшим от дедовщины в Забайкалье «пробивали лося»

REGNUM 01:38
Кино

Виталий Милонов назвал «продукцией для извращенцев» фильм Marvel

Говорит Москва вчера в 08:00
Футбол

Глава Северной Осетии надеется, что «Алания» вернется в РПЛ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона выразил надежду, что «Алания» сможет вернуться в высшую лигу чемпионата России.
Sport24.ru 05:21
Футбол

СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина

Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
РБК 17 февраля в 08:29
Гаджеты

Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами

В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
iXBT.com 06:21
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Интерфакс 04:45
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Хоккей

Панарин предполагал, что будет играть в «Чикаго» всю карьеру в НХЛ

ТАСС Спорт 01:20
Происшествия

Трое уроженцев Дагестана, пропавшие в Чечне, объявлены в розыск

REGNUM 05:34
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Общество

В Полтавской области протестуют против эвакуации туда граждан из Уханя

Пассажиров доставят спецтранспортом на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Коммерсантъ 05:25
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Происшествия

Число жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти

Газета.Ru 00:48
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Теннис

Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.
Спорт-Экспресс 05:36
Политика

Путин оценил мем о роспуске правительства

"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Газета.Ru 04:29
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