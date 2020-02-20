Политика
Газета.RuПутин рассказал об отношениях с Медведевым
Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Здоровье
Южная Корея сообщила о первой смерти от коронавируса
В Южной Корее умер первый из зараженных новым коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщило агентство «Рёнхап».
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Кино
Виталий Милонов назвал «продукцией для извращенцев» фильм Marvel
Футбол
Глава Северной Осетии надеется, что «Алания» вернется в РПЛ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона выразил надежду, что «Алания» сможет вернуться в высшую лигу чемпионата России.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Гаджеты
Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами
В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
Происшествия
Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Полтавской области протестуют против эвакуации туда граждан из Уханя
Пассажиров доставят спецтранспортом на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Теннис
Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.
Политика
Путин оценил мем о роспуске правительства
"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.