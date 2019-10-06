Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
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Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

РБК10:52

Путин признался в равнодушии к непростому положению Зеленского

Московский Комсомолец09:11

Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

RT на русском10:08

Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

Известия09:13

Путина не заинтересовало положение Зеленского

Lenta.ru10:09

Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

РИА Новости09:06

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Взгляд.ру08:58
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Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Газета.Ru 11:29
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Футбол

Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.
Бомбардир.ру вчера в 12:37
Армия и оружие

ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Политика

Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву

Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Футбол

«Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив в концовке

Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу хозяевам принес гол Роберта Берича в концовке матча.
Матч ТВ 17:00
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Наука

«Рождение» вирусов впервые записали на видео

Naked Science вчера в 14:28
Культура

Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной

Живая Кубань 14:01
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Транспорт

Новые автобусы запустят на следующей неделе в Чите

Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий 7 октября на планёрке в мэрии сообщил, что первые автобусы по городу запустят уже на следующей неделе.
Чита.Ру 20:07
Происшествия

Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами

В воскресенье на трассе под Нижним Новгородом возле села Паново-Осаново опрокинулся на бок автобус, перевозивший 28 туристов.
Вести.Ru 03:34
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

Российская газета 14:14
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

Чемпионат 12:55
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РЕН ТВ 18:17
Общество

Новые кадровые назначения в мэрии Якутска

Сегодня на еженедельной планерке мэрии Якутска были озвучены новые кадровые решения: Начальником Контрольно-ревизионного управления мэрии Якутска назначена Ольга ЛАРИОНОВА.
SakhaLife.ru 20:30
Политика

Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

Аргументы недели вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Общество

Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами

Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Здоровье

18 человек умерли и более тысячи заболели в США из-за курения вейпа

В США зарегистрировали 18 смертей из-за неизвестного легочного заболевания, которое предположительно развивается из-за курения вейпов.
Новые Известия 04 октября в 08:27
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 12:14
Политика

Антонов предложил Вашингтону сесть за стол переговоров по РСМД

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).
Известия 19:46
Здоровье

Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей

Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Экономика

Названы регионы, где больше всего снимают наличных

Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Армия и оружие

Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»

Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Игры

Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers

CyberSport.ru 10:30
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Авто

Новый Chery Tiggo 4 с турбмотором вышел в продажу в РФ

Daily-Motor.Ru 04 октября в 00:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме

Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News вчера в 11:02
Общество

Менее чем за сутки на Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

Интерфакс 16:28
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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