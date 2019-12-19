Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
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с чего всё началось
Позже Бадамшин дозвонился до следователя, который подтвердил
, что дела были возбуждены за день до пресс-конференции, 18 декабря, подробности пока неизвестны.
Дождь09:28

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Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина

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Новости по делу Голунова и ограничение президентских сроков. Главное с пресс-конференции Путина

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Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

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Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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