Происшествия
Российская газетаПутин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
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с чего всё началось
Позже Бадамшин дозвонился до следователя, который подтвердил, что дела были возбуждены за день до пресс-конференции, 18 декабря, подробности пока неизвестны.Дождь09:28
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