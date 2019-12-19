с чего всё началось

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

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