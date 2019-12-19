В отношении пяти сотрудников правоохранительных органов по «делу Голунова» возбуждены уголовные дела. Об этом 19 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

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