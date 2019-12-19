Происшествия

ИзвестияИзвестияПутин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

В отношении пяти сотрудников правоохранительных органов по «делу Голунова» возбуждены уголовные дела. Об этом 19 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
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Адвокат Голунова подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела против полицейских

Говорит Москва06:36

Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина

РБК07:03

Дела против экс-полицейских по «делу Голунова» возбудили 18 декабря

Коммерсантъ06:50

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

ТАСС06:53

Путин сообщил об уголовных делах против полицейских из-за задержания Голунова

Ведомости05:59

Уголовное дело на задерживавших Голунова полицейских возбудили за день до конференции Путина

Интерфакс06:42

Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

РИА Новости06:37
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Политика

Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР

По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Экономика сегодня 05:06
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 17 декабря в 10:29
Здоровье

Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Бутырском районе

Москва 24 06:43
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru 03:13
Политика

Путин ответил на вопрос, является ли он «исторической личностью»

Президент Владимир Путин оценил изменения в стране, произошедшие со времени его прихода на пост президента, а также ответил на вопрос, является ли он «исторической личностью».
Взгляд.ру 07:30
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного

Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
ПолитРоссия 07:12
Происшествия

Воспитательница намазала лица детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Вечерняя Москва 07:50
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
Общество

В России официально ввели электронные трудовые книжки

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Регион 29 17 декабря в 07:18
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин оценил вероятность импичмента Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.
Взгляд.ру 05:28
Политика

Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
ФАН 07:32
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Здоровье

Названы профессиональные заболевания водителей

Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Волгоградская правда вчера в 14:57
Футбол

Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 05:50
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Происшествия

Петербург потерял из-за шторма сотни деревьев

Еще утром 19 декабря в ведомстве сообщали о 86 упавших деревьях. Рекордсменом оказался Красносельский район, который потерял 78 деревьев.
REGNUM 06:21
Политика

Миллер и Новак участвуют в консультациях по газу в Берлине

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер принимают участие в трехсторонних консультациях по газу в Берлине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:02
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд

Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.
News.ru 05:18
Политика

Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
ТАСС 07:00
Наука

Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

Общественное телевидение России 17 декабря в 07:08
Политика

Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости 05:47
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru вчера в 14:54
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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