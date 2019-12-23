Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

Впервые в новой и новейшей истории Россия опережает другие страны по вооружениям. Ни у кого нет гиперзвукового оружия, а у нашей страны есть. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.
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Путин сообщил о разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования

РБК08:22

Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений

REGNUM07:47

Путин заявил, что работа над «супероружием» идет по плану

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Путин назвал уникальной ситуацией наличие у России гиперзвукового оружия

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Путин: Россия опережает всех по вооружениям

ТАСС08:05

Путин: в России работают над ракетой «Циркон» наземного базирования

РИА Новости07:32

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

Российская газета08:34
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Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Общество

Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Интерфакс 10:39
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Lenta.ru 10:53
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Lenta.ru 10:51
Здоровье

Больные муковисцидозом смогут получить компенсацию за лекарства

Уникальность эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:04
Наука

Ученые объяснили, как кит подкрадывается к кильке

Морские биологи объяснили, какую хитрость придумали киты, чтобы подкрадываться к кильке.
МедиаПоток 10:45
Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до Нового года

Газета.Ru вчера в 15:20
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя

Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
Uznayvse.ru вчера в 05:04
Футбол

Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА

Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов сообщил, что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:09
Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал нелестное высказывание Наргиз о России

URA.Ru 07:38
Общество

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Общество

В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.
Российская газета 01:39
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Татар-информ вчера в 11:51
Футбол

Экс-игроки «Авангарда» близки к переходу в «Тамбов», «Нижний Новгород» и «Факел»

С 29-летним Григорьевым (1+0 в 20 матчах) ведет предметные переговоры «Факел», куда ранее перешел Аслан Дашаев.
Матч ТВ 07:24
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС 08:14
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com вчера в 02:32
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

В подмосковных Мытищах в подъезде одного из домов нашли новорожденную девочку.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой

37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
ТВ Центр 08:26
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Чиновников могут пересадить из служебных машин в такси

В рамках оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников власти рассматривают возможность пересадить госслужащих на такси.
BFM.ru 09:15
Экономика

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
РБК 10:00
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

РИА Новости 08:40
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