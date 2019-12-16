Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о росте экспорта российского оружия

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
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«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
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Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

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Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

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Путин оценил позиции России на рынке вооружения

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Происшествия

Подросток на «Мерседесе» врезался в дом на улице Одоевского

Gazeta.SPb 05:11
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
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Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Телеканал 360° вчера в 08:00
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Футбол

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.
Евро-футбол.ру 08:53
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Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

Известия 09:21
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Политика

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия 08:20
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Культура

Во Франции умерла актриса Анна Карина

О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.
Россия – Культура вчера в 05:26
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Общество

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Закон вступит в силу 1 февраля.
Говорит Москва 08:22
Происшествия

В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости 09:45
Шоу-бизнес

Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку

43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Российская газета 10:02
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Авто

Opel вернулся на российский рынок

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik вчера в 01:41
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Экономика

Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Lenta.ru 13 декабря в 22:53
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Уволенный россиянин застрелил своего начальника

В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Lenta.ru 09:33
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Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

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Происшествия

В Берлине разрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
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