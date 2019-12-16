с чего всё началось

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол ФИФА подала иски против Блаттера и Платини ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.

Политика Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политика Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Культура Во Франции умерла актриса Анна Карина О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Шоу-бизнес Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Авто Opel вернулся на российский рынок Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

Политика Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.