Политика
РИА НовостиПутин рассказал о росте экспорта российского оружия
С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском06:07
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Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Футбол
ФИФА подала иски против Блаттера и Платини
ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Культура
Во Франции умерла актриса Анна Карина
О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Закон вступит в силу 1 февраля.
Происшествия
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Шоу-бизнес
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку
43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов
Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Происшествия
Уволенный россиянин застрелил своего начальника
В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Происшествия
В Берлине разрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.