Говоря об успехах в борьбе с заболеванием, Путин отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей. Ранее Neva.Today писала о том, что компания "Яндекс" начала замерять уровень самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса.

Путин рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом

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