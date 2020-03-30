Коронавирус
Neva.TodayПутин рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом
Говоря об успехах в борьбе с заболеванием, Путин отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей. Ранее Neva.Today писала о том, что компания "Яндекс" начала замерять уровень самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса.
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Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Комсомольская правда09:56
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Евгений Петросян почти одновременно стал отцом и прадедушкой
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
Здоровье
Европейские страны отозвали китайские маски и тесты на COVID-19. Они оказались некачественными
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Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции
Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Общество
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Наука
Метеориты перевернули представление о ранней истории Марса
Мантия Марса может содержать множество различных резервуаров связанной минералами воды, сохранившихся с ранней истории планеты, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Geoscience.
Театры
Спекталь ТЮЗа «Вино из одуванчиков» сегодня можно увидеть онлайн
Спектакль интересен не только молодежи, но и старшему поколению – поэтому театр рекомендует постановку к семейному просмотру.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Экономика
В России нашли новый источник денег для бюджета
В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Футбол
Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro
Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Футбол
Промес извинился за нарушение карантина
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.
Игры
Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза
Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Глобальной катастрофы не наступит
Затраты на "вычеркивание" оцениваются в 10% ВВП, но это очень предварительно.
Общество
В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо
Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Шоу-бизнес
Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников
Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.
Гаджеты
Apple приостановила производство iPhone XR
Индийские инсайдеры сообщили о том, что компания Apple была вынуждена приостановить производство смартфона iPhone XR.