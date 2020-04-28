Что нам уже удалось сделать? Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову несколько цифр — они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале выпускалось 60−70 единиц в месяц. В апреле — больше 800. В мае будет 2,5 тысячи.

Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ в мае составит 2,5 тысячи единиц в месяц, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса.

Путин рассказал об увеличении числа аппаратов ИВЛ в России

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