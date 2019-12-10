Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Читать в источнике
Комментировать331

Подробнее о событии

Путин заявил о риске новой «Сребреницы» в отсутствие закона об амнистии жителей Донбасса

Интерфакс08:58

Путин заявил о повторении Сребреницы в случае контроля Киевом границы с РФ

Известия09:20

Путин боится «второй Сребреницы», если Киев получит в Донбассе контроль над границей

ТАСС09:17

Путин предупредил о возможном геноциде в Донбассе при передаче контроля над границей Киеву

Коммерсантъ09:10

Путин удивился отсутствию закона об амнистии на Украине

РБК12:14

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Lenta.ru08:50

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

РИА Новости09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Политика

Трамп назвал смехотворными обвинения в рамках импичмента

Демократы в палате представителей США представили проект официальных обвинений против президента Дональда Трампа по двум статьям: использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса.
Газета.Ru 12:57
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
Политика

Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага

Депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмид, представитель СДПГ в комитете Бундестага по международным делам возмущен тем, что президент России Владимир Путин назвал Зелимхана Хангошвили «террористом, жестоким и кровавым человеком».
Евразия Daily 10:29
Происшествия

В брянской колонии забили заключенного до смерти

БрянскToday вчера в 12:05
Футбол

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
78.ru вчера в 11:34
Политика

Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Вести.Ru 14:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 14:22
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Белый дом заявил о важности встречи Трампа и Лаврова

Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет ключевое значение для благосостояния США, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телеканалу Fox.
Известия 13:28
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 13:01
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс 05:51
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Lenta.ru 12:33
Футбол

ФНЛ. Омари Тетрадзе может возглавить «Ротор»

По имеющейся информации, если не случится форс-мажора, и если руководство волгоградского клуба не передумает менять тренера при выходе команды в Премьер-лигу, главным претендентом на место Игоря Меньщикова остается бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе.
РИАЦ 06:06
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 вчера в 08:21
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru 09:52
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Авто

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
РБК 11:02
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Культура

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
Ведомости 13:31
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Piter.tv вчера в 23:19
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 06:37
Гаджеты

Опубликован ТОП самых мощных смартфонов

Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
МонаВиста 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное