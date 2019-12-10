Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

Путин предрек новую Сребреницу из-за передачи Украине границы в Донбассе

РБК09:27

Путин заявил о повторении Сребреницы в случае контроля Киевом границы с РФ

Известия09:20

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Lenta.ru08:50

Путин предупредил о возможном геноциде в Донбассе при передачи контроля над границей Киеву

Коммерсантъ09:10

Путин заявил о риске новой «Сребреницы» в отсутствие закона об амнистии жителей Донбасса

Интерфакс08:58

Путин боится «второй Сребреницы», если Киев получит в Донбассе контроль над границей

ТАСС09:17

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

РИА Новости09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Москва 24 07:06
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Политика

Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:40
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ 01:38
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Общество

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер

УтроNews 05:10
Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
SM News вчера в 05:46
Авто

Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения

Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Движок вчера в 06:09
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru 07:06
Гаджеты

Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее

Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 09:56
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Вести.Ru 10:32
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Общество

В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии

Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 08:45
Политика

Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:36
Происшествия

В Чехии выросло число погибших после стрельбы в госпитале

Число погибших в результате стрельбы в травматологической клинике города Острава возросло до шести человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Российская газета 04:22
Политика

Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага

Депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмид, представитель СДПГ в комитете Бундестага по международным делам возмущен тем, что президент России Владимир Путин назвал Зелимхана Хангошвили «террористом, жестоким и кровавым человеком».
Евразия Daily 10:29
Игры

Resident Evil 3 - показан первый трейлер и названа дата выхода игры

Российская газета 10:30
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс вчера в 03:34
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» начала сканировать Вселенную

Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной.
ТАСС Наука 07:29
Гаджеты

AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций

По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %.
3DNews 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное