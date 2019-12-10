Политика
Российская газетаПутин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Политика
Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России
Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Авто
Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения
Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Гаджеты
Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее
Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии
Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Политика
Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось
По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
В Чехии выросло число погибших после стрельбы в госпитале
Число погибших в результате стрельбы в травматологической клинике города Острава возросло до шести человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Политика
Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага
Депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмид, представитель СДПГ в комитете Бундестага по международным делам возмущен тем, что президент России Владимир Путин назвал Зелимхана Хангошвили «террористом, жестоким и кровавым человеком».
Игры
Resident Evil 3 - показан первый трейлер и названа дата выхода игры
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» начала сканировать Вселенную
Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной.
Гаджеты
AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций
По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %.