Политика
Российская газетаПутин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Общество
Хозяйственник и политик: Юрий Лужков не перенес операции на сердце
В Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Политика
Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова
Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Армия и оружие
Стали известны детали уничтожения позиций ВСУ и гибели карателей под Донецком: сводка
На донецком направлении боевики Марченко из 28-й бригады ВСУ вели обстрелы районов н. п. Старомихайловка и Александровка, с применением 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Путин прокомментировал переговоры в нормандском формате
Работа лидеров «нормандской четвёрки» была очень полезной, заявил на пресс-конференции по итогам нормандского саммита российский лидер Владимир Путин.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей
Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Баскетбол
«Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Внеочередное заседание исполкома главного баскетбольного органа страны вплотную занялось разбором матча второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.