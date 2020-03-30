Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.

Биатлон Драчев рассказал о будущем тренерского штаба сборной России Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что по итогам предстоящего заседания правления организации тренерский штаб национальной команды останется без изменений.

Политика США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе "Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Политика Россия прислала в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".

Здоровье Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом Сотрудник медицинского центра Роттердама Лизбет ван Россум пояснила, что ожирение является фактором риска при заражении коронавирусом, поскольку ослабляет иммунитет.

Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Общество Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Авто Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги» Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Жителям Рязанской области запретили покидать дома В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.

Спорт Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.