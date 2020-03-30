Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.
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Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках

RT на русском10:20

Путин поручил определить не допускающий очередей порядок работы аптек и магазинов

Газета.Ru09:55

Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек

Lenta.ru09:38

Соблюдать дистанцию и сидеть дома: Путин призвал отнестись к ограничениям со всей серьезностью

Вести.Ru09:47

Путин потребовал от магазинов и аптек обеспечить дистанцию между клиентами

Интерфакс09:31

Путин потребовал соблюдать дистанцию в магазинах

Московский Комсомолец09:30

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Известия09:27
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Биатлон

Драчев рассказал о будущем тренерского штаба сборной России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что по итогам предстоящего заседания правления организации тренерский штаб национальной команды останется без изменений.
ProstoProSport 15:29
Политика

США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Московский Комсомолец 17:23
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 18:33
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
ФАН 05:09
Здоровье

Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом

Сотрудник медицинского центра Роттердама Лизбет ван Россум пояснила, что ожирение является фактором риска при заражении коронавирусом, поскольку ослабляет иммунитет.
Интерфакс 11:11
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Бомбардир.ру 13:51
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото

Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Политическая Экспертиза 13:59
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.
Live24 16:26
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 04:09
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Общество

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:07
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим самоизоляции до 5 апреля. Документ опубликован на сайте правительства 30 марта.
ЗакC.Ру 13:31
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Здоровье

В Нью-Йорке жители специально собираются, чтобы заразиться коронавирусом

Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке, терпит настоящее бедствие.
Московский Комсомолец 09:34
Общество

«Аэрофлот» отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене более 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, прилетающих в московский аэропорт Шереметьево.
Москва 24 17:48
Общество

Режим самоизоляции введен в Коми

С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
КомиОнлайн 17:23
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