Коронавирус
РИА НовостиПутин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
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Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь.
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Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Политика
Президент Польши заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пропаганда прав ЛГБТ является более разрушительной идеологией, чем коммунизм.
ФАН 18:23
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Известия 14:23
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Экономика
Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов.
REGNUM 11 июня в 16:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
Футбол
Самба рассказал о расизме в России
Sport.ru 15:59
Происшествия
В Лондоне более 100 человек задержаны на акциях протеста
В Лондоне более 100 человек задержаны на акциях протеста, которые переросли в столкновения с полицией, сообщили в Скотленд-Ярде.
Вести ФМ 02:52
Политика
В Сербии начались приготовления к визиту Путина
News.ru 07:25
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Здоровье
Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
В Новочеркасске ко Дню России повесили баннеры с ошибкой в ее названии
Эскиз в компании доработали, не согласовав с администрацией города. В итоге на остановках Новочеркасска появились необычные баннеры.
RuNews24.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
Транспорт
В Москве откроются закрытые из-за коронавируса 25 вестибюлей метро
С 5:30 в понедельник, 15 июня, в столице возобновят работу 25 вестибюлей метро, которые до этого были закрыты из-за низкого пассажиропотока во время карантина.
Газета.Ru 18:55
Экономика
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15