Политика
Газета.RuПутин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
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с чего всё началось
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», - ответил президент на вопрос, в чем состоит национальная идея, в интервью программе «Москва.Ридус04:41
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Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Общество
В Крыму выявили четыре новых случая коронавируса
Включая новые случаи, в Республике Крым зарегистрированы 193 случая COVID-19, выздоровели 57 пациентов, двое умерли.
Севастополь.ру 03:10
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Общество
За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 06:17
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 05:48
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Происшествия
В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию
Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
В Крыму расследуют вопрос об отсутствии доплат медикам Керчи
Служебное расследование начало в Керчи из-за опубликованного в соцсетях видеообращения работников местной скорой помощи, которые не получили доплату за работу с больными коронавирусом.
Вестник Кавказа 05:47
Общество
В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
Здоровье
В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая
В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
Konkurent.ru 05:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет
Allboxing.ru 01:14
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Общество
Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом
Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
Происшествия
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
Общество
Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
Гаджеты
Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Общество
Коронавирус в Тульской области: появились новые данные о заболевших
Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
Первый Тульский 03:57
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Общество
Китай устроит распродажу государственного долга США
Согласно газете South China Morning Post, Китай может устроить распродажу облигаций Белого дома.
Русская Планета 04:22