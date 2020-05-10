с чего всё началось

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,6K

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ. 120

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 595

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 983

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. 37

Общество За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 497

Общество В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.

Общество 139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались. 77

Общество В Крыму расследуют вопрос об отсутствии доплат медикам Керчи Служебное расследование начало в Керчи из-за опубликованного в соцсетях видеообращения работников местной скорой помощи, которые не получили доплату за работу с больными коронавирусом. 6

Общество В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. 3

Здоровье В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,2K

Общество Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год. 283

Происшествия Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены. 55

Общество Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН. 28

Гаджеты Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.