Экономика
РИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Происшествия
В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк
В Сантьяго неизвестные ограбили банк почти на $190 тыс. в ходе акции протеста, которые проходят в стране с середины октября, передает телеканал France 24.
Армия и оружие
В России разработают тактику применения роботов в уличных боях
В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Теннис
Сборная России по теннису не смогла выйти в финал Кубка Дэвиса
Российская сборная уступила в полуфинале Кубка Дэвиса команде Канады со счетом 1:2.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Политика
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Технологии
Составлены правила общения Земли с космонавтами
Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Армия и оружие
Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты
Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел на третье место
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».