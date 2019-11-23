Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

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