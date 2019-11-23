Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

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Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости12:18
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Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

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Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

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Общество

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Происшествия

В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк

В Сантьяго неизвестные ограбили банк почти на $190 тыс. в ходе акции протеста, которые проходят в стране с середины октября, передает телеканал France 24.
РБК 19:54
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Life.ru 20:23
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Теннис

Сборная России по теннису не смогла выйти в финал Кубка Дэвиса

Российская сборная уступила в полуфинале Кубка Дэвиса команде Канады со счетом 1:2.
Российская газета 12:10
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Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
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Политика

Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
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Политика

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Газета.Ru 19:38
Футбол

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Технологии

Составлены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

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Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

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В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
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Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

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Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты

Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел на третье место

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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

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