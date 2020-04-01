Политика

Газета.RuГазета.RuПутин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке". Новый закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику

ТАСС09:32

Путин разрешил сотрудникам ФСО использовать боевую технику

Московский Комсомолец10:17

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Газета.Ru09:53

Путин дал ФСО право применять боевую технику. Ответственность за убытки сотрудники спецслужбы нести не будут

Фонтанка.Ру10:55

Путин подписал закон о праве сотрудников госохраны применять силу и оружие

Интерфакс09:20

Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

РИА Новости09:18

Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

News.ru09:43
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Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Коммерсантъ 12:18
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Общество

По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Gorod48 05:14
Общество

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
RT на русском вчера в 19:28
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

Девочке, пять лет живущей в московской клинике, нашли семью

Москва 24 07:54
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском вчера в 05:04
Происшествия

В Актобе выявили коронавирус у женщины, приехавшей из Оренбурга

С 13 по 22 марта женщина была в Москве. После несколько дней провела в Оренбурге.
Эхо Москвы в Оренбурге 12:47
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Экономика

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
ТАСС 13:14
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 11:18
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Здоровье

На Кубани врачи-инфекционисты получат надбавки к зарплате

В Краснодарском крае врачи-инфекционисты и медицинские сестры, работающие в условиях пандемии коронавирусной инфекции, получат надбавки к заработной плате, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Деловая газета. Юг 10:35
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 30 марта в 04:38
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Ведомости вчера в 04:44
Киберспорт

Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Metaratings 06:23
Здоровье

В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
ИвановоLive 05:16
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