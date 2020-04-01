Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке". Новый закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.

Здоровье На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

Происшествия В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19 Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье На Кубани врачи-инфекционисты получат надбавки к зарплате В Краснодарском крае врачи-инфекционисты и медицинские сестры, работающие в условиях пандемии коронавирусной инфекции, получат надбавки к заработной плате, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Политика Госдума может принять проект расширения полномочий правительства Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.

Экономика Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.