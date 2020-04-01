Политика
Газета.RuПутин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке". Новый закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Происшествия
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Общество
По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению
Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Общество
Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Происшествия
В Актобе выявили коронавирус у женщины, приехавшей из Оренбурга
С 13 по 22 марта женщина была в Москве. После несколько дней провела в Оренбурге.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
На Кубани врачи-инфекционисты получат надбавки к зарплате
В Краснодарском крае врачи-инфекционисты и медицинские сестры, работающие в условиях пандемии коронавирусной инфекции, получат надбавки к заработной плате, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Здоровье
В Ивановской области вводится карантин
Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.