Политика

REGNUMREGNUMПутин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру

Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион. Об этом он заявил 3 июня в ходе рабочей встречи.
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Наталья Владимировна Комарова
Российский политик. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1 марта 2010. Депутат Государственной Думы Российской Федерации.
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