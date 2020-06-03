Политика
Газета.RuПутин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
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Общество
Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса.
NewInform 09:23
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Спорт
Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
Советский спорт 13:50
Транспорт
РЖД назвали срок восстановления движения поездов до Мурманска
Движение поездов до Мурманска после обрушения пролета железнодорожного моста будет восстановлено до 23 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.
Rambler News Service 07:08
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Происшествия
На Кубани подтвердилось 79 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 79 новых случаев коронавирусной инфекции, выписаны в связи с выздоровлением 94 пациента, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 03:49
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме
Газета.Ru 14:11
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 80 миллионов евро за Кулибали
По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу 80 миллионов евро за 28-летнего сенегальца.
Спорт-Экспресс 16:46
Энергетика
Цены на нефть поднялись до максимума
На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте.
Lenta.ru 01:42
Происшествия
В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США
Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
Экономика
На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией.
ФАН 16:50
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Музыка
Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео
Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
Mockva.ru 01 июня в 05:55
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Киберспорт
Epic Games вновь перенесла запуск третьего сезона Fortnite
Третий сезон Fortnite начнется 17 июня — Epic Games перенесла релиз в третий раз.
CyberSport.ru 17:44
Общество
Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются
Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага.
Вести.Ru 17:55
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Происшествия
Суд над фанатами по делу о беспорядках в Марселе состоится в декабре
Суд над российскими болельщиками, которые находятся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоится в декабре, заявил РИА Новости адвокат одного из россиян Петр Куршин.
РИА Новости 15:35
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Путешествия
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил
Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42