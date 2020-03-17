Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин разрешил продавать лекарства в интернете из-за коронавируса

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об установке фиксированных предельных цен на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемии, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными препаратами.
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Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

РБК09:53

Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

ТАСС10:24

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Интерфакс10:02

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Российская газета09:58

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

RT на русском09:55

Путин разрешил продавать лекарства в интернете из-за коронавируса

Газета.Ru15:14

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса

Ведомости10:14
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Политика

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 14:09
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03:34
Общество

«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
ТАСС 15:11
Армия и оружие

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

REGNUM 04:19
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 15:05
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Orengrad.ru 11:43
Общество

Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни.
Lenta.ru 15:55
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Политика

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Lenta.ru 15:08
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

В Европе не осталось стран без коронавируса

Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
RT на русском 16:04
Энергетика

Цены на нефть продолжают падать

На фоне снижения цен на нефть рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро.
Эхо Москвы вчера в 08:05
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 12:58
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Вести.Ru 15:55
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Происшествия

Неизвестные «заминировали» три самолета из Москвы

Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:06
Общество

Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком

В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:40
Авто

В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada

Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
CarsWeek.ru вчера в 15:09
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Lenta.ru 12:37
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Матч ТВ 15:20
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия 08:26
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