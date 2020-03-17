МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. При этом он потребовал не допустить контрафакта в условиях распространения коронавируса.

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Президент России Владимир Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что необходимо подготовить предложения по усилению ответственности за контрафакт.

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