Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин разрешил дистанционную продажу лекарств из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что необходимо подготовить предложения по усилению ответственности за контрафакт.
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Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. При этом он потребовал не допустить контрафакта в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости10:12

Подробнее о событии

Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

ТАСС10:24

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Интерфакс10:02

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств из-за коронавируса

Ведомости10:14

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Российская газета09:58

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

RT на русском09:55

Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

РБК09:53

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Коммерсантъ10:00
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Наука

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

Piter.tv 03:46
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
РИА Новости 07:14
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
ТАСС 08:13
Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
ТАСС 12:52
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
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Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля

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300 тыс. рублей у Минфина отсудил экс-губернатор Новосибирской области

Новосибирский суд присудил бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
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Панков: Сложно заниматься в столь непростое время обеспечением здоровья граждан без министра

Думаю, сложно заниматься в столь непростое время обеспечением здоровья граждан без министра.
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Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Хоккей

ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе

Международная федерация хоккея отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе из-за эпидемии коронавируса, информирует официальный сайт организации.
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Экономика

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
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Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 11:22
Общество

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом

В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
УралПолит.Ru 08:18
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина потратила на преображение дочери полмиллиона рублей

В результате, Зарубина потратила ни много ни мало полумиллиона рублей на обновки для своей наследницы.
Bimru.ru 15 марта в 07:39
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Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
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Общество

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.
Smi58.ru 07:51
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Общество

Белоусов: Россия может ограничить экспорт продуктов

Экспорт из России социально значимых продуктов питания могут ограничить, сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.
News.ru 11:53
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Здоровье

Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Группа ученых из Калифорнийского университета назвала возможные сроки завершения пандемии COVID-19 в мире.
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Футбол

Черчесов отреагировал на решение перенести Евро на 2021 год

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы - 2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 11:44
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ВТБ получил пакет акций «Ростелекома»

Отмечается, что в минувший понедельник ВТБ получил 21,57% акций компании, а затем снизил свою долю в ней до 13,13%.
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Виторган опроверг сожительство с Нинидзе

Актер Максим Виторган, после развода с Ксенией Собчак встретивший новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе, опроверг слухи о скорой свадьбе.
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Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
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