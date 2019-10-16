Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Путин подписал закон о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

ТАСС07:36

Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам

Интерфакс08:35

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Российская газета08:24

Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

РБК08:23

Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам

RT на русском08:08

Путин подписал закон о предостережениях от полиции

Rambler News Service07:43

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

РИА Новости10:58
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