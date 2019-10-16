Политика
Российская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Армия и оружие
В Ираке задержали нескольких боевиков ИГ, сбежавших из Сирии
Министр обороны Ирака сообщил, что на территории страны были задержаны несколько боевиков «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на рейсы в Россию на 40%
Билеты авиакомпании "Победа" на рейсы зарубежных аэропортов в Россию подорожают в среднем на 40%.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Люди современного типа, Homo sapiens, возникли в Африке не позднее 340 тысяч лет назад.
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Политика
Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира
Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.