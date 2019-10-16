Политика
Российская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Читать в источнике
Оценить567
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика
Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США
В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
RT на русском 16:45
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru 16:37
Армия и оружие
Армия США узрела «пробел» в своей ПРО
Армия США больше не хочет покупать системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome разработки израильской компании Rafael, однако в случае отсутствия подобных американских аналогов к 2023 году, возможно, продолжит такие закупки у Израиля, пишет Breaking Defense.
Lenta.ru 17:07
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Кино
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Кино
Женщиной-кошкой в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз нашел свою Женщину-кошку — живущую двойной жизнью героиню по имени Селина Кайл сыграет Зои Кравиц.
Кinomania вчера в 05:21
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Происшествия
В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его
Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в сирийском конфликте с действиями СССР в Афганистане, передает РИА Новости.
Дождь 16:11
Политика
Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией
Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Политика
ООН поддержала позицию России по невыдаче США виз дипломатам
Заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суареш подтвердил, что США нарушили свои обязательства по выдаче виз дипломатам РФ и других стран, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Daily Storm 01:00
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру 13:30
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 14 октября в 15:59
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38