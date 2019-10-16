Политика
Российская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Общество
Суд вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на 1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального на 1 млрд рублей.
АН Между строк 12:14
Футбол
Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Радио Культура вчера в 12:25
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Кино
Marvel может снять «полностью женский» супергеройский фильм
Гендерная справедливость готовится восторжествовать на очередной вершине: Marvel Studios может снять патентованное полностью женское супергеройское кино.
Российская газета 04:56
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник вчера в 03:06
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 вчера в 05:01
Армия и оружие
Сергей Лавров рассказал о диалоге Дамаска с курдами
9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира».
Говорит Москва 04:41
Футбол
Роналду заработал €44,1 млн в 2018 году на рекламе в Instagram
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал в 2018 году на рекламе в Instagram €44,1 млн — в два раза больше, чем Лионель Месси, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
Bookmaker-ratings.ru 06:14
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге.
Политика Сегодня вчера в 23:40
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv вчера в 06:28
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Кухня» назвала памятник Марьянову пошлым
Телеканал 360° 09:47
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Гаджеты
Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
Культура
Съемки нового сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой срыва
Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты», которые были запланированы на конец этого года, могут оказаться под угрозой срыва.
Don24 12:12
Армия и оружие
Швейцария ослабила санкции против Сирии из-за турецкой операции
На официальном портале Федерального совета было указано на то, что исключения в санкционном режиме для транзакции финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, которые на данный момент находятся под санкциями, при условии если такие меры нужны для обеспечения гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
ГЛАС.RU 12:05