Политика
Российская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Армия и оружие
Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
RT на русском 13:55
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
РИА Новости 14:29
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Армия и оружие
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Кино
В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv 08:20
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер 15:07
Политика
Сенатор Берни Сандерс представил план экономических реформ
Сенатор США Берни Сандерс представил план экономических реформ за день до очередных дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической партии, об этом 14 октября сообщает Reuters.
REGNUM 14 октября в 07:46
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера
"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
RT на русском 13:36
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне
Суть событий вчера в 01:26
Происшествия
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Здоровье
Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда 15:06
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 15:23