Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

РБК08:23

Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам

Интерфакс08:35

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Российская газета08:24

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

РИА Новости10:58

Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам

RT на русском08:08

Путин подписал закон о предостережениях от полиции

Rambler News Service07:43

Путин подписал закон о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

ТАСС07:36
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Вести.Ru 12:34
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МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
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Армия и оружие

Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
RT на русском 13:55
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани

РИА Новости 14:29
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Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания

18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
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Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Армия и оружие

В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии

Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Кино

В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv 08:20
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
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Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер 15:07
Политика

Сенатор Берни Сандерс представил план экономических реформ

Сенатор США Берни Сандерс представил план экономических реформ за день до очередных дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической партии, об этом 14 октября сообщает Reuters.
REGNUM 14 октября в 07:46
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика

Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера

"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
RT на русском 13:36
Политика

Эрдоган унизил главу МИД Германии

Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

Суть событий вчера в 01:26
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Здоровье

Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда 15:06
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
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Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
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Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка

Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 15:23
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