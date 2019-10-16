Политика
Российская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Политика
Путин заявил о новой задаче для ОПК
Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Политика
СМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж
Литва и Россия договорились провести обмен лицами, осужденными Москвой и Вильнюсом за шпионаж.
Известия 11:11
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Шоу-бизнес
Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма 07:19
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Игры
Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.
CyberSport.ru 11:12
Общество
МЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги
Ведомство подготовило законопроект, разрешающий выставлять на торги незадекларированную жилую недвижимость коррупционеров.
Суть событий 10:52
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском 07:51
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Политика
Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины»
Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.
ИА Новороссия 07:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
Новейший ударный дрон «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году
Напомним, новейший российский дрон "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.
Вести.Ru 04:47
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Гаджеты
Google представила первый смартфон с сенсором движения
Американская компания Google представила смартфон Pixel 4. Модель оснащена сенсором движения и улучшенной камерой.
Известия вчера в 12:21
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
ЖКХ
Единый платежный документ по ЖКУ может появиться в России
Правительство поддержит законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по ЖКУ при его доработке, сообщает газета "Известия".
Москва 24 вчера в 01:41
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru вчера в 10:34