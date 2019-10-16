Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О полиции"

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Путин подписал закон о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

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