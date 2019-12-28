Общество
Lenta.ruПутин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Экономика
Взносы по гарантированным пенсионным планам хотят привязать к МРОТ
Как сообщает издание «Коммерсант», минимальный взнос в ГПП планируется установить в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Экономика
Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году
Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Политика
В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном
В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
Общество
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»
Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Армия и оружие
США усилили военную активность у Чукотки
Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.