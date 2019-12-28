Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБКвчера в 11:07

В аэропорты вернутся курилки

Российская газетавчера в 10:16

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфаксвчера в 09:56

Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москвавчера в 10:01

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ruвчера в 10:00

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАССвчера в 10:08

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новостивчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости 03:45
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

Lenta.ru вчера в 14:46
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Происшествия

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК 03:12
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Gazeta.SPb вчера в 12:28
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом

«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 16:56
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Экономика

Взносы по гарантированным пенсионным планам хотят привязать к МРОТ

Как сообщает издание «Коммерсант», минимальный взнос в ГПП планируется установить в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Live24 вчера в 05:11
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
Экономика

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году.
РБК вчера в 10:14
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 07:06
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Авто

Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня вчера в 07:54
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 27 декабря в 16:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном

В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Lisa.ru вчера в 08:00
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК 27 декабря в 13:31
Шоу-бизнес

Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина

Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
SM News 27 декабря в 20:27
Общество

В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»

Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
РИА Новости 03:00
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Армия и оружие

США усилили военную активность у Чукотки

Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
News.ru 03:46
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Lenta.ru 01:42
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное