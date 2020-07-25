Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
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«СерпомПо»: Указ Путина закрепил, что россияне не будут жить лучше, чем в 2013 году

FreeNews-Volga25 июля в 09:50

Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки

Курьер. Среда. Бердск25 июля в 06:15

Пенсии могут «заморозиться» на 10 лет

Инвест-Форсайт25 июля в 01:23

Заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет разрешил Путин

Live2425 июля в 04:20

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

ToDay News Ufa25 июля в 04:17

Путин подписал указ о заморозке пенсий на 10 лет

ДВ-РОСС25 июля в 04:23

Кремль нашел способ не индексировать пенсии и зарплаты

ИА Хакасия24 июля в 20:34
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
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Экономика

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
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Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
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В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Футбол

ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля

Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
ODDS.ru вчера в 22:00
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Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
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Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости вчера в 22:16
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Авто

Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле

Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал 12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок.
РИА Новости вчера в 22:52
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Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК вчера в 06:29
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Происшествия

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС вчера в 13:29
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Армия и оружие

Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США

Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
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Экономика

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Здоровье

За минувшие сутки в Хакасии выявили 19 случаев заражения коронавирусом

Выздоровели за минувшие сутки 8 человек. Всего в регионе зафиксировано 2749 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших - 2282.
Московский Комсомолец Хакасия 26 июля в 00:54
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон

В обществе ожидают целого ряда публичных обвинений в адрес королевы Елизаветы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других членов британской монаршей семьи.
Bimru.ru вчера в 08:51
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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Российская газета вчера в 17:18
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru вчера в 05:57
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Гаджеты

В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса

Что интересно, опубликовал видеоролик достаточно крупный YouTube-канал TechTalkTV, на который, на момент написания материала, уже было подписано более 500 тыс человек.
Ferra вчера в 10:30
Происшествия

Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости вчера в 20:41
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