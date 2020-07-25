Экономика
Evo-rus.comПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
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«СерпомПо»: Указ Путина закрепил, что россияне не будут жить лучше, чем в 2013 году
FreeNews-Volga25 июля в 09:50
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
Курьер. Среда. Бердск25 июля в 06:15
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
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Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
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В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля
Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
ODDS.ru вчера в 22:00
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Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Авто
Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал 12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
РБК вчера в 06:29
Происшествия
На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк
ТАСС вчера в 13:29
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Здоровье
За минувшие сутки в Хакасии выявили 19 случаев заражения коронавирусом
Выздоровели за минувшие сутки 8 человек. Всего в регионе зафиксировано 2749 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших - 2282.
Московский Комсомолец Хакасия 26 июля в 00:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон
В обществе ожидают целого ряда публичных обвинений в адрес королевы Елизаветы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других членов британской монаршей семьи.
Bimru.ru вчера в 08:51
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Гаджеты
В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса
Что интересно, опубликовал видеоролик достаточно крупный YouTube-канал TechTalkTV, на который, на момент написания материала, уже было подписано более 500 тыс человек.
Ferra вчера в 10:30
Происшествия
Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости вчера в 20:41