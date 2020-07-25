Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ вносит коррективы в национальные проекты от 2018 года. Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
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Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Для получения выплаты должно соблюдаться главное условие – гражданин пенсионного возраста должен был работать в течение всего 2019 года.
Evo-rus.com 01:36
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Армия и оружие

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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
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Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью

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