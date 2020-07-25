Экономика
ToDay News UfaПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ вносит коррективы в национальные проекты от 2018 года. Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
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«СерпомПо»: Указ Путина закрепил, что россияне не будут жить лучше, чем в 2013 году
FreeNews-Volga25 июля в 09:50
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
Курьер. Среда. Бердск25 июля в 06:15
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Lenta.ru вчера в 03:43
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Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером
Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера.
Газета.Ru 01:24
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В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 26 июля в 08:52
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost
В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, на которой сконструированы модели Phantom и Cullinan.
Somanyhorses вчера в 16:41
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
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Американские ученые раскрыли тайну мурашек у человека
ToDay News Ufa 26 июля в 13:51
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Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбербанка «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, рассказали РБК три источника.
Ведомости 02:23
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России обновленные внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, представленные в июне 2020 года.
Автоновости дня 01:09
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным очень продуктивными
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции назвал недавние телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Вести ФМ 00:49
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Для получения выплаты должно соблюдаться главное условие – гражданин пенсионного возраста должен был работать в течение всего 2019 года.
Evo-rus.com 01:36
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие
Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ вчера в 09:00
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
Гаджеты
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
У Intel в последние годы были проблемы с освоением более тонкого техпроцесса, из-за чего компания в течение трех поколений эксплуатировала 14-нм техпроцесс (14-нм, 14-нм+ и 14-нм++).
Ридус вчера в 10:35
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости вчера в 08:47
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью
Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", впервые стала матерью.
Газета.Ru вчера в 16:47
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33