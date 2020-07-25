Экономика
Evo-rus.comПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
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«СерпомПо»: Указ Путина закрепил, что россияне не будут жить лучше, чем в 2013 году
FreeNews-Volga25 июля в 09:50
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
Курьер. Среда. Бердск25 июля в 06:15
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Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Политика
Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус
Советник президента США по нацбезопасности сдал положительный тест на COVID-19.
BFM.ru 11:20
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Общество
За сутки в Якутии от коронавируса скончались трое человек
За сутки лабораториями Якутии проведено 2 833 исследования на COVID-19.
SakhaNews вчера в 01:13
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском 14:43
Экономика
Комплекс по переработке рыбы хотят открыть в хакасском городе
Шанс (г. Абакан) 11:52
Политика
Трамп решил выдвинуть на пост посла США в ФРГ Дугласа Макгрегора
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дугласа Макгрегора на должность американского посла в Германии.
Телеканал RTVI 21:33
Игры
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
3DNews вчера в 17:06
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Транспорт
Замгубернатора прокомментировал транспортную реформу в Новокузнецке
Заместитель губернатора Андрей Панов прокомментировал транспортную реформу в Новокузнецке.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:30
Происшествия
Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости 20:41
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
У Михаила Галустяна обанкротилась компания
Lenta.ru 03:14