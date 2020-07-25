Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

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