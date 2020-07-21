Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный
 президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.
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