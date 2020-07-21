с чего всё началось

Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

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