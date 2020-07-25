Экономика
ToDay News UfaПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ вносит коррективы в национальные проекты от 2018 года. Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
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