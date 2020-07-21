Экономика
DailyПутин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет. Это следует из его указа, опубликованного на официальном сайте Кремля. Документ корректирует цели нацпроектов от 2018 года, в данном случае — «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».
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с чего всё началось
Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет.Московский Комсомолецвчера в 09:00
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